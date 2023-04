Subito al lavoro

11 apr 2023

È iniziata subito ad Asseminello la preparazione al prossimo impegno di campionato, sabato 15 all’Unipol Domus il Cagliari ospiterà il Frosinone (qui i biglietti). Due i gruppi di lavoro oggi: i calciatori che hanno totalizzato più minuti in gara a Pisa hanno svolto delle sessioni di scarico. Per gli altri al mattino attivazione tecnica, serie di possessi ed una partita giocata su campo ridotto; la giornata di allenamento si è chiusa nel pomeriggio in palestra con dei lavori specifici dedicati allo sviluppo della forza.

Lavori personalizzati per Leonardo Pavoletti; terapie per Elio Capradossi.

Domani, mercoledì 12, nuova seduta di lavoro fissata al mattino.