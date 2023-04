POST GARA 🎙️

10 apr 2023

Nik Prelec ha sfiorato la rete e lavorato tanto per la squadra, protagonista di una gara di alto livello e significativa della sua crescita dal suo arrivo in rossoblù. Le sue parole dopo Pisa-Cagliari.

RAMMARICO E CONSAPEVOLEZZA

"Peccato per il gol sfiorato, la deviazione è stata decisiva e dispiace non avere trovato la rete. Abbiamo iniziato con un pizzico di difficoltà, siamo cresciuti nella seconda parte del primo tempo e poi nella ripresa abbiamo preso in mano la gara. Non è bastato per vincere, peccato ma andiamo avanti. La lotta playoff è molto tosta e ci sono tante squadre in pochi punti, noi vogliamo farci trovare pronti gara dopo gara e arrivare più in alto possibile".

LAVORARE PER CRESCERE

"Ranieri sta dando molta fiducia a me e a tutto il gruppo, personalmente già ai tempi della Sampdoria quando ero molto giovane mi osservava e dava tanti consigli, aggregandomi spesso alla Prima squadra. Sto continuando a lavorare, do tutto e cerco di aiutare i compagni dalla mia posizione avanzata, la mia intesa con Lapadula migliora e so che se non segno io lui può arrivare al gol con la sua qualità, grinta ed esperienza. Ciò che conta è il collettivo e tutti insieme dobbiamo inseguire l'obiettivo".