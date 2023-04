SALA STAMPA 🎙️

10 apr 2023

+ -

Dopo Pisa-Cagliari parla così Claudio Ranieri, il tecnico rossoblù analizza la sfida e guarda ad ampio raggio del momento della sua squadra.

RISULTATO GIUSTO

"Potevamo vincere come perdere, è stata una bella partita, intensa. Ci sta lo 0-0, Pisa e Cagliari hanno creato e lottato, va bene così, quando non riesci a vincere è importante non perdere. Stiamo bene, in crescita, ci sono ancora alcuni ragazzi da recuperare al meglio e mi auguro di farlo nelle prossime settimane per essere pronti ai playoff, che intanto sono da conquistare perché la concorrenza è molto agguerrita. Quando sono arrivato parlai di quota 68-69 per il secondo posto e la Serie A diretta, credo che quota 60 sarà quella per entrare nei playoff con certezza".

I SINGOLI

"Pavoletti manca tanto, è indubbio. Sta migliorando, si è allenato sempre di più e speriamo che già da domani possa iniziare a indossare le scarpe da calcio e lavorare almeno in parte con noi. Prelec ha fatto molto bene impegnando tanto la difesa del Pisa e facendo da punto di riferimento avanzato, l'ho tolto con dispiacere ma era una scelta tecnica per provare a dare più rapidità con Luvumbo ma non ci siamo riusciti del tutto. Di Pardo oggi di nuovo titolare dopo mesi ai box e con un'ottima corsa, sono felice di come tutta la squadra si applica e del punto al quale siamo arrivati, adesso siamo una squadra in tutto e per tutto e non è facile affrontarci. Radunovic? Da quando sono arrivato ha fatto grandi cose e ci auguriamo continui su questa strada, è stato straordinario sull'ultimo intervento perché ha evitato una vera e propria beffa come quella subita contro il Sudtirol".

LA CORSA CONTINUA

"Volevamo vincere, noi come il Pisa, penso che i tifosi si siano divertiti, al di là di un risultato che magari non soddisfa pienamente ma che è comunque importante per la classifica. Una sconfitta avrebbe pesato tanto per l'una o per l'altra, il pareggio muove poco la classifica ma conta tanto nel cammino di entrambe. Sappiamo di avere davanti molti scontri diretti, per questo abbiamo l'elmetto e continuiamo a lottare su ogni pallone".