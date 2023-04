MATCH REPORT 📋

10 apr 2023

Finisce 0-0 a Pisa, per un pareggio che lascia intatta la battaglia playoff delle due squadre. Tutto ancora in discussione dopo una sfida in cui i rossoblù hanno avuto diverse occasioni per sbloccarla, senza riuscirci al cospetto di un Pisa comunque molto ficcante per tutta la gara.

LE SCELTE

Ranieri cambia poco o nulla, con Zappa squalificato c'è Di Pardo sulla destra della difesa che vede confermati Dossena, Obert e Azzi davanti a Radunovic. In mediana Lella, Makoumbou e Nandez; Mancosu dietro Prelec e Lapadula.

TANTE OCCASIONI

Al 2' Moreo ha subito una chance, ma il tiro è in bocca a Radunovic. Al 6' Prelec ha una palla buona sul mancino, ma Caracciolo (capitano del Pisa, nato in Sardegna) mura. Al 9' una palla interessante esce dall'area pisana, calcia forte ma lontano dalla porta Di Pardo. Il Pisa spinge e Moreo viene chiuso da campione da Dossena sul diagonale del centravanti al 12'. E sul corner seguente ancora Moreo: traversa (con deviazione di Obert). Il Cagliari prende in mano la gara dopo il primo quarto d'ora: al 25' Lella in allungo sul cross basso di Nandez, palla incredibilmente fuori. Al 36' Dossena svetta e Nicolas vola in corner.

EQUILIBRIO E LOTTA

La ripresa è meno vibrante e densa di opportunità, anche se l'intensità rimane alta. La posta in palio pesa e si mira a difendersi prima di offendere. Il primo squillo è di Sibilli che al 69' va sull'esterno della rete. Al 72' Lapadula col sinistro su bel cross di Di Pardo da destra, palla sporca che finisce fuori. La lotta continua, i tecnici attingono dalle panchine (dentro Luvumbo e Kourfalidis per Prelec e Lella) e si arriva al rush finale pieno di attesa. E all'89' la grande chance: mischia in area, Azzi col destro colpisce il palo da pochi passi. Al primo dei tre di recupero Mancosu pennella dai 20 metri, palla fuori. All'ultimo istante rovesciata di Lapadula, bella ma facile per Nicolas che blocca. Ma c'è ancora brivido: Sibilli al tiro da dentro l'area, miracolo di Radunovic che salva il risultato.