SALA STAMPA 🎙️

08 apr 2023

+ -

Antivigilia di Pisa-Cagliari (lunedì alle 18), Claudio Ranieri incontra i media nella sala stampa di Asseminello. Il Mister ha esordito con un sentito ricordo di Sergio "Bobo" Gori, eroe dello Scudetto rossoblù scomparso in settimana: “L’avevo marcato nella mia ultima partita in giallorosso nel ’74, un Roma-Cagliari. Io su di lui, Batistoni su Riva. Quando ho avuto la notizia sono rimasto sconfortato, sono vicino alla famiglia”.

GARA PROBANTE

"Sarà una sfida difficile, un altro scontro diretto, al cospetto di una squadra organizzata e con tanti valori importanti come dicono anche i numeri. Noi, come ho sempre detto, dobbiamo puntare a vincere più gare possibile e poi vedremo dove saremo arrivati, senza troppi calcoli, guardando in alto. Abbiamo varie alternative agli assenti (Zappa squalificato, Pavoletti e Capradossi infortunati), ci sono ancora due allenamenti e tante ore per pensare a quello che potrà essere l'assetto migliore".

I SINGOLI

“Rog è a disposizione ma non ha i 90' sulle gambe, vedremo cosa potrà darci. Anche Viola sta crescendo, so bene che il ritmo si acquisisce con le partite ma ora c'è bisogno di chi può dare il 100%, anche chi subentra può comunque essere determinante. Prelec e Luvumbo hanno caratteristiche differenti e sono entrambi ottime alternative a Pavoletti, da affiancare a Lapadula e Mancosu. Leonardo ci manca, io ho sempre giocato con due punte e mi piace quando si crossa che ci siano quanti più uomini in area. Mi auguro che a breve possa riprendere a lavorare con noi".