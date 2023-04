Partite e conclusioni a rete

06 apr 2023

Nuova seduta di allenamento al Centro sportivo di Assemini: la squadra, agli ordini di mister Ranieri, è scesa in campo in vista della trasferta di Pisa. Dopo delle partite a tema, i rossoblù hanno svolto una sessione tattica con esercitazioni sulla fase offensiva. In chiusura serie di conclusioni a rete.

In gruppo Marko Rog; ha proseguito il personalizzato Leonardo Pavoletti. Riposo e terapie per Elio Capradossi.

Domani, venerdì 7, è in programma un nuovo allenamento, fissato al mattino.