Esercitazioni tecnico-tattiche

05 apr 2023

Doppia seduta al Centro sportivo di Assemini per i rossoblù di mister Ranieri che proseguono la preparazione alla gara di Pisa. Al mattino la squadra ha lavorato sulla forza in palestra, poi in campo spazio alla tattica. Nel pomeriggio, dopo un’attivazione tecnica, focus su possesso palla e serie di partitelle.

Parzialmente in gruppo Marko Rog; personalizzato per Leonardo Pavoletti. A riposo Elio Capradossi.

Domani, giovedì 6, lo staff ha fissato una nuova sessione di allenamento al mattino.