04 apr 2023

Sono ripresi gli allenamenti della squadra, di nuovo in campo ad Asseminello per cominciare a preparare la sfida di lunedì 10 a Pisa. La seduta di questo pomeriggio ha visto i rossoblù impegnati su tecnica e possesso palla. In chiusura esercitazioni dedicate al lavoro aerobico.

Ha svolto parte dell’allenamento con il gruppo Marko Rog; lavoro personalizzato per Leonardo Pavoletti. A riposo Elio Capradossi.

Domani, mercoledì 5, è in programma una doppia seduta.