POST GARA 🎙️

01 apr 2023

+ -

Il portiere rossoblù Boris Radunovic ha incontrato i media al termine del pareggio contro il Südtirol. Queste le sue parole:

TANTE OCCASIONI

“Abbiamo fatto la nostra partita e avremmo senza dubbio meritato i tre punti: anche il mister dopo la gara era soddisfatto della nostra prestazione. Abbiamo dimostrato di essere più forti di loro, creato tante occasioni. Avremmo dovuto chiuderla prima, invece in una delle pochissime occasioni che abbiamo concesso è arrivato il pareggio. Siamo stati penalizzati da un episodio, purtroppo il calcio è anche questo”.

FORZA E CONSAPEVOLEZZA

“Con l’arrivo di mister Ranieri abbiamo iniziato ad acquisire maggiore fiducia in noi stessi, sia io che i miei compagni. Ha allenato a grandissimi livelli, per noi è stata una grande spinta. Prestazioni come quella di oggi ci devono rendere ancora più consapevoli della nostra forza. Arrivavamo da due vittorie nette, dove avevamo segnato quattro reti per gara: siamo in crescita, stiamo lavorando per migliorare”.



GLI SCONTRI DIRETTI

“Il calore dei nostri tifosi ci dà una carica enorme. Quando in settimana ho letto del sold-out, e ancora mancavano quattro giorni alla partita, ero davvero felice: spero sia sempre così da qui in avanti. Ora ci saranno diversi scontri diretti: sono quel genere di partite che mi piacciono tanto, le mie preferite. L’obiettivo per noi resta quello di arrivare il più in alto possibile. Da martedì penseremo al Pisa: andremo lì a fare la nostra partita”.