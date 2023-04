MATCH REPORT 🎙️

01 apr 2023

Pareggio beffa per i rossoblù contro il Sudtirol, dopo un primo tempo condotto in lungo e in largo e chiuso in vantaggio grazie al gol di Lapadula. Nel finale il pareggio su rigore dell'ex Larrivey.

DOMINIO CAGLIARI

Con la stessa formazione vista a Reggio Calabria, i rossoblù approcciano al meglio la gara e il primo tempo è un monologo. Al 9' Lapadula devia debolmente un tiro di Azzi dal limite e Poluzzi para. Al 10' Mancosu in gol con una girata splendida dopo azione tambureggiante, ma il VAR annulla per un fuorigioco millimetrico di Lapadula a duello aereo con Masiello. Al 23' Zappa al tiro su incursione in area, vola Poluzzi e la toglie dall'angolino. Un minuto dopo Nandez di testa col tap-in dopo la parata di Poluzzi su Lapadula. Alla mezzora è finalmente, meritato vantaggio: Mancosu per Nandez, palla prolungata di testa, in due tempi Lapadula prima trova Poluzzi e poi insacca da rapace. Il dominio cagliaritano si esaurisce allo scadere del tempo, quando Rover buca la metà campo e si presenta a tu per tu con Radunovic, miracoloso nel respingere.

RIGORE-VAR, SEGNA LARRIVEY E 1-1

Il Cagliari comanda ma gli ospiti pungono di più, al 56' Prelec viene chiuso in fallo laterale. Quindi la ripartenza di De Col, trovato col cambio di gioco a destra e bravo a calciare verso la porta, palla fuori di niente. Il Cagliari (dentro Deiola per uno stremato Lella al 61') riprende a macinare e va vicino al bis con Prelec (chiuso in corner dopo ripartenza perfetta), Mancosu (tunnel su Masiello e chiuso in corner anch'esso) e una serie di mischie che esaltano la folla. Si arriva così al 70': dentro Luvumbo, Altare e Kourfalidis per Mancosu, Prelec e Nandez, mentre il Sudtirol opta per Pompetti in luogo di Fiordilino (prima erano entrati Casiraghi, Schiavone, Lunetta al posto di Siega, Mazzocchi e Celli). Ranieri passa al 3-5-2, le opportunità per i rossoblù fioccano con Luvumbo, Lapadula e Makoumbou, ma il risultato resta in bilico. Si arriva così all'86' quando Larrivey trasforma il rigore-beffa concesso dopo consulto VAR per fallo di mano di Zappa. Finisce con un 1-1 dal forte sapore amaro.