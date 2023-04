A Lapadula il Trofeo MVP della Serie BKT

31 mar 2023

Doppio riconoscimento per Gianluca Lapadula: l’attaccante è stato scelto sia dalla Serie BKT che dall’Associazione Italiana Calciatori come miglior giocatore del mese di marzo del torneo cadetto.

Lapadula ha vinto il Trofeo MVP della Serie BKT dopo essere stato votato all’unanimità dai giornalisti dei tre broadcaster ufficiali del campionato (Sky, Dazn, Helbiz), assieme alla redazione di Tuttob.com: il numero 9 rossoblù verrà premiato in occasione del match contro il Südtirol sabato all’Unipol Domus durante il cerimoniale pre gara.

“Dati alla mano, è il giocatore ad aver preso parte a più gol da inizio marzo, considerando i maggiori cinque campionati europei e rispettive seconde divisioni: sette, di cui 5 gol e 2 assist. Nelle dieci competizioni considerate, risulta anche il calciatore ad aver tentato più tiri nello specchio (10) ed è nella top 5 europea di coloro che hanno giocato più palloni in area di rigore avversaria (30)”, si legge nelle motivazioni del premio.

Lapadula è stato eletto miglior giocatore del mese in B anche dall’Associazione Italiana Calciatori: “In un campionato lungo e difficile come la Serie B avere un attaccante incisivo come Gianluca Lapadula è un lusso e le sue prestazioni a marzo ce l’hanno ricordato forte e chiaro”.