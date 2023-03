MATCH REPORT 📋

29 mar 2023

Amichevole a Villacidro per i rossoblù, al cospetto della Villacidrese che milita in Eccellenza regionale. Un’occasione per ricevere l’abbraccio dei tifosi rossoblù: in 2.000 hanno assiepato le tribune dello stadio comunale. All'orizzonte la sfida di sabato 1 aprile contro il Südtirol, con tutti i settori ordinari dell'Unipol Domus che sono già esauriti.

GLI ASSENTI

Claudio Ranieri non porta con sé Dossena e Radunovic, impegnati in un lavoro di scarico ad Asseminello, Capradossi, oggi a riposo per un fastidio al ginocchio sinistro, Rog e Pavoletti in personalizzato. A disposizione da domani i Nazionali Makoumbou, Kourfalidis e Lapadula.

PRELEC GOL

Al 7' Deiola calcia a lato da fuori, quindi al 13' tripla parata di Quiriti su Viola, Falco e Altare in rapida successione. Al 14' ci prova Falco ma Quiriti para, al 22' la sortita di Palermo che di testa trova la risposta sicura di Aresti su azione d'angolo. Al 26' Mancosu in area, devia Llanes ed è corner, sui cui sviluppi Palermo salva due volte a ridosso della linea. Al 34' la sblocca Prelec: cross basso di Nandez da sinistra e lo sloveno non sbaglia sotto misura. Al 38' Mancosu su punizione dal limite, destro forte ma alto. Ancora Mancosu al 41': contropiede guidato da Nandez, il cagliaritano si ferma e il destro a giro sibila il palo alla sinistra di Quiriti. Allo scadere del tempo ci prova Alfarano su punizione, palla fuori di pochissimo.

QUATTRO RETI NELLA RIPRESA

Nell'intervallo la Villacidrese ha premiato con una targa il Presidente Tommaso Giulini e mister Ranieri. In avvio di ripresa Millico per due volte insidia il neoentrato Ardau, poi al 56' Palermo (come nel primo tempo) salva in zona gol su incursione di Altare. E al 60' Millico raddoppia: destro dal limite dell'area che non lascia scampo al portiere. Il tris al 73' con Luvumbo: controllo all'ingresso in area, mancino a giro che si insacca. Al 79' il poker: Azzi pescato in profondità, sprint e mancino secco nel palo lontano. Il quinto sigillo è di Falco all'88' con la stoccata di sinistro.

IL TABELLINO

VILLACIDRESE-CAGLIARI 0-5

VILLACIDRESE: Quiriti (49' Ardau, 75' Sitzia), Pittau (85' Cau), Lussu (85' Zaccheddu), Carboni (85' Erbì), Llanos, Medda (49' Lilliu), Muscas (57' Pinna), Cirronis (75' Aru), Caballero, Alfarano (57' Echarri), Palermo (85' Virdis). A disposizione: Erbì, Bruno. All. Mannu

CAGLIARI: Aresti (46' Ciocci), Di Pardo (63' Zappa), Goldaniga, Altare (63' Obert), Barreca (63' Azzi); Nandez (46' Lella), Deiola, Viola (46' Cavuoti); Mancosu (46' Millico), Falco, Prelec (63' Luvumbo). All. Ranieri

ARBITRO: Cappai di Cagliari (Laconi-Cordeddu di Cagliari)

RETI: 34' Prelec (C), 60' Millico (C), 73' Luvumbo (C), 79' Azzi (C), 88' Falco (C)