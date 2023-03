23 mar 2023

+ -

Nella settimana di sosta per le Nazionali, continuano gli allenamenti dei rossoblù al Centro sportivo di Assemini: oggi la squadra è stata impegnata in una doppia seduta di lavoro. La seduta del mattino si è aperta con degli esercizi in palestra dedicati allo sviluppo della forza; il gruppo si è quindi trasferito in campo: lavoro atletico con cambi di direzione e a seguire una parte tattica.

Nel pomeriggio attivazione, esercitazioni sul possesso palla ed una partita giocata su campo ridotto.

Personalizzato per Zito Luvumbo, Leonardo Pavoletti e Marko Rog.

Domani, venerdì 24, nuovo allenamento fissato dallo staff al mattino.