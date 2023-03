La ripresa ad Asseminello

22 mar 2023

+ -

Ripresa degli allenamenti per il Cagliari, in campo questo pomeriggio al Centro sportivo di Assemini. Senza Christos Kourfalidis, Gianluca Lapadula, Antoine Makoumbou e Adam Obert, impegnati con le rispettive rappresentative nazionali, la squadra ha svolto un’attivazione tecnica, accompagnata da lavori sul possesso palla ed esercitazione atletiche.

Regolarmente in gruppo Nicolas Viola; lavori personalizzati per Zito Luvumbo, Leonardo Pavoletti e Marko Rog.

Domani è in programma una doppia seduta di allenamento.

Mercoledì 29 marzo alle ore 15 i rossoblù disputeranno un'amichevole a Villacidro: i biglietti (prezzo unico 6 euro) per la gara con la Villacidrese saranno disponibili da giovedì 23 marzo esclusivamente presso il punto vendita del "Bloom Lounge Bar", a Villacidro in via San Gavino 128.