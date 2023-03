POST GARA 🎙️

18 mar 2023

+ -

“Sono felice per il gol, ma soprattutto per la vittoria: è stata un’ottima prestazione di squadra”: Gabriele Zappa non nasconde la sua soddisfazione al termine del 4 a 0 ai danni della Reggina. Per il laterale rossoblù è arrivata anche la seconda rete consecutiva in stagione, dopo quella realizzata contro l’Ascoli.

ANCORA IN GOL

“Volevo questa rete, sono stato bravo, ma anche fortunato. Spero che valga il detto non c’è due senza tre. L’importante comunque era vincere: è stata una vittoria fondamentale, la volevamo tanto dopo che a Bari c’era stata soffiata all’ultimo. Abbiamo segnato quattro reti, senza subirne nessuna".

MISTER RANIERI

“A inizio campionato siamo stati anche un po’ sfortunati, per strada abbiamo perso dei punti. Mister Ranieri dal suo arrivo ci sta dando tanto: tanta serenità e molta solidità in fase difensiva, con lui abbiamo preso pochi gol. Noi siamo stati bravi a recepire i suoi messaggi, i suoi consigli: dobbiamo però continuare così”.

PENSARE GARA PER GARA

“Tutte le partite da qui in avanti saranno importanti, del resto anche quella di oggi lo era: dobbiamo pensare gara per gara. Dopo la sosta arriverà il SudTirol, una squadra forte, non sarà sicuramente una partita facile, ma cercheremo di vincere. Questa è la strada giusta”.