SALA STAMPA 🎙️

18 mar 2023

+ -

“Siamo venuti qui con la voglia di dare continuità alla vittoria contro l'Ascoli: i ragazzi ci credevano e volevano fortemente vincere, a loro i miei complimenti”: mister Ranieri ha parlato così al termine della gara contro la Reggina.

VITTORIA DI PERSONALITÀ

“Abbiamo affrontato una squadra determinata, che voleva fare bene e ci stava riuscendo soprattutto a inizio partita. Poi piano piano siamo usciti con sempre maggiore personalità. Abbiamo offerto un’ottima prova di squadra: volevo vedere se fossimo davvero in crescita, così è stato”.

GRAZIE AI TIFOSI

“È stata una partita combattuta: complimenti alle due squadre, al pubblico di casa, grazie ai nostri tifosi che sono venuti a supportarci in una trasferta difficile. Sono straordinari, sono il nostro sangue, ci hanno seguito anche oggi in tanti, dimostrandoci il loro amore”

CONTINUARE SU QUESTA STRADA

“Lapadula è il nostro bomber, se lo merita, sta facendo benissimo. Sono contento perché è un ragazzo d'oro. Dobbiamo continuare su questa strada. Non penso di arrivare secondo, sarebbe clamoroso: però puntiamo al massimo, di certo non mi arrenderò. Intanto i playoff non sono in pugno, nulla è scontato e si è visto oggi a Frosinone. Devi restare sempre concentrato, fare del tuo meglio”.

LA GIUSTA MENTALITÀ

“Sto piano piano recuperando giocatori importanti, che ho avuto fuori oppure solo a sprazzi. Anche ora ci sono assenze importanti, ma la squadra riesce ad esprimersi bene. Voglio un gruppo che non si arrenda mai e ai miei ragazzi sto inculcando questo credo".

GLI SCONTRI DIRETTI

“La Serie B è altamente equilibrata, siamo nella fase decisiva dove tutti ora badano al sodo e con pochi fronzoli. Abbiamo quattro scontri diretti, ora arriva il Sudtirol: una matricola che sta facendo benissimo, complimenti a loro e a Bisoli. Difendono bene e con poco riescono a fare gol. Li affronteremo con lo spirito di oggi: con la voglia di giocarci al meglio il momento clou della stagione, con la stressa determinazione messa in campo in queste partite”.