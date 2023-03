MATCH REPORT 📋

18 mar 2023

Grande vittoria rossoblù al Granillo di Reggio Calabria, dove decidono i due gol di Lapadula nel primo tempo (uno su rigore), il nuovo penalty trasformato stavolta da Mancosu in avvio di ripresa e la rete di Gabriele Zappa nel finale. Prestazione solida, secondo successo di fila, settimo risultato utile di fila: continua la corsa in piena zona playoff. Contro la Reggina finisce 0-4.

LE SCELTE

Fiducia al 4-3-1-2 con Mancosu dietro Lapadula e Prelec, mentre è out Luvumbo alle prese con il fastidio muscolare accusato contro l'Ascoli. In mediana Lella e Nandez con Makoumbou. In difesa, davanti a Radunovic, ci sono Zappa e Azzi con la coppia centrale Dossena-Obert.

BUM-BUM LAPADULA

Dopo una fase di studio, all'11' Lapadula sblocca: cross di Azzi, Prelec non tocca, Lapadula in due tempi fa 1-0 sotto misura e sotto il settore degli oltre cento tifosi cagliaritani. Al 15' cross da destra, Lapadula svetta ma la palla è alta, a un passo dal bis. La Reggina ci prova due volte con palloni tagliati da sinistra, ma la difesa e Radunovic sventano con ardore. E al 43' Lapadula fa bis: Azzi vola a sinistra, cross che incoccia sul braccio di Camporese. Un paio di minuti di revisione e poi rigore, che l'italo-peruviano non sbaglia per il 2-0.

RADUNOVIC SALVA, TRIS MANCOSU

All'intervallo fuori Majer e dentro Cicerelli (out già al 54' per infortunio, dentro Gori), mentre Strelec rileva Canotto. Al 53' Reggina vicina al gol: cross da sinistra e Stelec ha un rigore in movimento che Radunovic para alla grande tuffandosi sulla destra. Al 63' il tris: corner guadagnato da Lella, dalla bandierina Mancosu, Obert a duello con Gori e Pierozzi per un mix tra fallo di mano e scorrettezza. Dal dischetto Mancosu segna la quarta rete stagionale.

ZAPPA PER IL POKER

Gli amaranto spingono per riaprire la gara, Radunovic para bene sul primo palo al 75' su sinistro di Gori. Poco prima Ranieri aveva optato per il 3-5-2 con l'inserimento di Deiola, Kourfalidis e Altare (al posto di Makoumbou, Azzi e Nandez), seguito da quello di Barreca per Dossena. Poco prima Prelec era stato rilevato da Millico. I ritmi si spezzettano, il Cagliari controlla e la Reggina ci prova, ma all'85' Lella sfiora il poker rossoblù: grande manovra con Kourfalidis che trova Lapadula, tacco per Lella e destro a giro con Colombi che vola in corner. A tempo scaduto Mancosu serve Lapadula che di testa fa la sponda per Zappa che segna la quarta rete con un tap-in vincente: è la seconda rete consecutiva per il laterale rossoblù, che chiude così il match al Granillo.