14 mar 2023

+ -

Prosegue la preparazione alla gara di sabato del “Granillo”: per i rossoblù oggi una doppia seduta di allenamento. Al mattino forza in palestra e lavori tattici in campo; nel pomeriggio, dopo l’attivazione, esercitazioni sul possesso palla e partitelle giocate su spazi ridotti.

Hanno continuato il personalizzato i calciatori Kourfalidis, Luvumbo, Pavoletti, Rog e Viola.

Domani, mercoledì 15, la squadra si allenerà al mattino: la seduta ad Asseminello sarà aperta a tutti i tifosi. Per assistervi basterà compilare qui l’apposito form di registrazione. I posti a disposizione sono limitati, si accederà da via Sa Ruina, mostrando il proprio documento di identità. Apertura cancelli dalle ore 10.30, con possibilità di parcheggio nell’area adiacente al Centro sportivo.