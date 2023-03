MATCH REPORT 📋

10 mar 2023

Con un secondo tempo arrembante il Cagliari ritrova la vittoria battendo 4-1 l'Ascoli e continuando la sua corsa nella Serie BKT 2022-2023.

LE SCELTE

Senza Rog e Pavoletti, in campo Mancosu a supporto di Lapadula. Sugli esterni Luvumbo e Millico, con Nandez e Makoumbou in mediana. Davanti a Radunovic, difesa con Zappa, Goldaniga, Dossena e Obert.

ASCOLI AVANTI

Rossoblù subito pericolosi all'8', tracciante verso l'area e Luvumbo col mancino viene murato. Al 10' Mancosu a giro da dentro l'area, palla fuori di un niente sull'incrocio lontano, antipasto di quanto avverrà (con maggiore fortuna) nella ripresa. L'Ascoli si fa vedere al 15', pochi secondi dopo un colpo di testa debole di Lapadula, ma il tiro di Gondo da fuori è parato in due tempi da Radunovic. Al 19' Ascoli avanti: palla persa in uscita, Collocolo in mezzo per Forte e 1-0 marchigiano. Al 22' Botteghin di testa fuori di un soffio, a sfiorare il raddoppio bianconero. Al 23' Gondo sul primo palo col destro, fuori. I rossoblù ci provano senza fortuna con Millico, Luvumbo (volte) e Dossena, ma l'Ascoli è in fiducia e controlla senza patemi, mentre i minuti passano e mettono pressione ai padroni di casa. Al 36' si ferma Luvumbo, problema muscolare alla coscia destra. All'intervallo è 0-1.

LAPADULA-MANCOSU, SORPASSO!

Al 49' Nandez di testa in tuffo, murato. Al 53' palla in mezzo di Azzi da sinistra, Mancosu anticipa Botteghin ed è rigore, col VAR che corregge Miele il quale aveva decretato giallo e simulazione del sardo: dal dischetto Lapadula prima sbaglia e poi fa tap-in dopo la parata di Leali. E al 61' sorpasso: uno-due rapidissimo tra Mancosu e Lapadula, destro a giro splendido sul palo lontano e 2-1.

LAPADULA E ZAPPA DILAGANO

L'Ascoli preme inserendo Marsura e Dionisi, il Cagliari ha spazi in campo aperto e prova ad allungare. Si arriva così all'84' dopo diverse potenziali situazioni per siglare il 3-1, che arriva con Lapadula: sponda splendida per Azzi, cross di qualità col mancino e rete di testa dell'italo-peruviano che sale a quota 13 in campionato, 14 stagionali. Ranieri richiama Makoumbou per Deiola, che ritrova il campo dopo i mesi ai box per l'infortunio alla caviglia, e poco dopo Altare rileva Goldaniga. E all'88' arriva il poker: Zappa sigla il primo gol in rossoblù, ruba palla in area di rigore e col mancino infila in rete.