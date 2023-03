08 mar 2023

Il Cagliari Calcio annuncia gli accordi con alcuni dei partner che lo affiancano nell’evoluzione del progetto per il nuovo stadio. Si tratta di un altro, decisivo step, unitamente all’iter amministrativo in avanzamento che vedrà l’approdo in Consiglio comunale per la conferma del pubblico interesse dell’opera e la conseguente convocazione della Conferenza di Servizi decisoria, quindi la gara pubblica cui prenderà parte anche la Newco formata da Cagliari Calcio e Gruppo Costim.

Le partnership con Accor e Snow Group, che vanno a strutturare ulteriormente quello che oggi è il progetto più avanzato nella costruzione di nuovi stadi e infrastrutture di alto livello nel panorama italiano, riguardano le aree ricettive e wellness, inserite tra le linee di ricavo del nuovo stadio.

“Siamo felici di annunciare gli accordi con queste due realtà internazionali leader nei propri settori di appartenenza. Per noi è motivo di grande orgoglio, oltre che dimostrazione tangibile del grande impegno che il club ripone nel progetto del nuovo stadio di Cagliari. - spiega il Direttore Business e Media del Cagliari Calcio, Stefano Melis - Operatori di questo calibro, oltre all’indubbio prestigio, ci garantiscono le competenze e la visione necessarie per rendere la struttura un punto di riferimento di qualità, vivibile ogni giorno per cittadini e turisti”. 

“Come partner del Cagliari Calcio in questo innovativo progetto, siamo soddisfatti che importanti player del settore hospitality, leisure e wellness abbiano sposato sin d’ora il progetto. Il paradigma, che come sviluppatori abbiamo adottato nel nostro modello di business, presuppone la realizzazione di infrastrutture immobiliari ESG compliant, attrattive per tenant di elevato standing, ma soprattutto luoghi in cui l’utente goda di una esperienza di livello. L'ambizione condivisa con il Cagliari Calcio è appunto di far diventare il nuovo Stadio di Cagliari una vera e propria destinazione” afferma Jacopo Palermo, CEO del Gruppo COSTIM.

L’hotel aprirà sotto l’insegna Mövenpick, collegato a un importante centro congressuale che arricchirà l’offerta MICE a Cagliari. Disporrà di 122 camere, la maggior parte delle quali con vista sul mare o sul campo di calcio, e di uno spettacolare rooftop con bar e ristorante con piscina e una vista privilegiata sul litorale cagliaritano e sul terreno di gioco. 

“Siamo molto orgogliosi che un albergo Mövenpick faccia parte di questo importantissimo progetto e che diventi uno dei primi alberghi all’interno di uno stadio in Italia. La posizione strategica e l’offerta ristorativa di eccellenza, caratteristica del brand, faranno di questa struttura un punto di riferimento nella città. Un ringraziamento speciale per la fiducia del Cagliari Calcio al brand Mövenpick e al nostro partner Amapa, che gestirà la nuova struttura”, ha commentato Mattias Innocenti, Senior Director Development Southern Europe di Accor, gruppo leader mondiale nel settore dell'ospitalità che offre esperienze in oltre 110 Paesi con 5.400 strutture, 10.000 spazi per la ristorazione, servizi per il benessere e spazi di lavoro flessibili.

Comprendente oltre 40 marchi alberghieri, dal lusso all'economico, oltre a Lifestyle con Ennismore, Accor ha da sempre un occhio di riguardo verso integrità aziendale, turismo responsabile e sviluppo sostenibile, sensibilizzazione verso le comunità, diversità e inclusione.

Mövenpick fa parte di Accor e fu creata nel 1948, in Svizzera, da Ueli Prager, guardando al concetto di ristorazione improntato alla qualità della vita grazia ala cura di ogni dettaglio. Con oltre 110 hotel e resort in tutto il mondo, e altri 50 previsti entro il 2025, Mövenpick è stata nominata da Green Globe quale compagnia alberghiera più sostenibile al mondo ininterrottamente dal 2017.

Il progetto wellness prenderà vita grazie all’accordo che Cagliari Calcio e Costim hanno siglato con bbspa_Group e Snow Group per un nuovo concetto di “Urban Destination SPA” estremamente innovativa e di valore per tutta la città, aprendo il benessere ad un utilizzo non solo per il weekend, bensì quotidiano e infrasettimanale. bbspa_Group ha lavorato allo studio e alla progettazione di una SPA di circa 4.000 mq, che si impianta sul suolo calcistico ma che affonda le radici nel DNA della Sardegna. Il successo del progetto deriva dall’aver pensato un centro benessere che non sia solo esteticamente bello e innovativo ma anche funzionale da gestire e da sviluppare, grazie al know-how di Snow Group.

Il team We Think di bbspa_Group ha condotto un audit accurato e strategico per raccogliere tutte le informazioni del sito, comprensivo di analisi di mercato, studio di fattibilità e di marketing per analizzare lo scenario in cui sarebbe sorta la struttura e definire uno SPA concept perfettamente calzante con la realtà in loco. La gestione della SPA, invece, sarà affidata a Snow Group Italia, filiale italiana della capogruppo francese che gestisce oltre 60 SPA in Europa. 

“La sfida più grande è stata quella di pensare un concept innovativo e funzionale al tempo stesso, che trovasse spazio in un contesto anomalo per una SPA, e che traesse dall’anima calcistica lo spirito competitivo e performante. – dichiara Régis Boudon Doris, CEO di bbspa_Group – Il nostro approccio “local” ci ha visti impegnati in uno studio approfondito della cultura e delle tradizioni sarde, il che ci ha permesso di ideare un concept unico al mondo che considero vincente dal momento che siamo stati scelti come partner per la realizzazione del progetto. La futura “Urban Destination SPA”, infatti, sarà un’esperienza di benessere fortemente impregnata del DNA della Sardegna, e permetterà di far conoscere al mondo intero i segreti del benessere di questa terra, ovvero la sacralità e la longevità”.