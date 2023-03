La ripresa ad Asseminello

07 mar 2023

Ripresa degli allenamenti al Centro sportivo di Assemini: squadra al lavoro per preparare la sfida dell’Unipol Domus contro l’Ascoli (i biglietti), anticipo della 29ª giornata del campionato di Serie B.

Due i gruppi che hanno caratterizzato la seduta odierna: i calciatori maggiormente impiegati nell’ultima gara hanno svolto dei lavori defaticanti in campo e palestra. Per gli altri attivazione e possessi; sviluppi di gioco e, per chiudere, una partita libera giocata su metà campo.

Si è allenato regolarmente con la squadra Nik Prelec; in personalizzato Nunzio Lella, Marko Rog, Leonardo Pavoletti e Nicolas Viola.

Domani, mercoledì 8, è in programma una nuova seduta. Mister Ranieri incontrerà i media alle 13: la conferenza verrà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube del Club.