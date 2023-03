SALA STAMPA 🎙️

05 mar 2023

Dopo il pareggio di Brescia, Claudio Ranieri parla così dalla pancia del "Mario Rigamonti".

EPISODI DECISIVI

"Abbiamo cercato di portare a casa la vittoria, eravamo riusciti ad andare in vantaggio e poi la deviazione fortuita della nostra difesa sulla loro giocata in profondità ha portato al pareggio, in cui sono stati bravi loro a sfruttare l'occasione. Gli episodi fanno parte del calcio, anche oggi la squadra ha dato tutto. Noi come gli avversari venivamo da tre gare in una settimana, forse è mancata un po' di lucidità a un certo punto, ma non posso rimproverare nulla ai ragazzi.

ASSENZE PESANTI

"Abbiamo creato quello che possiamo fare in questo momento dove ci mancano giocatori importanti. Il Cagliari ci ha provato fino alla fine, siamo andati vicini alla vittoria allo scadere con Dossena, dispiace ma dobbiamo andare avanti con la fiducia della società e dei tifosi che è importante e che ho sempre sentito. Siamo una grande famiglia che ha cuore le sorti del Cagliari e che per questo lavora ogni giorno".

PARTITA TOSTA

"Con i se e i ma la classifica non si migliora. Sapevamo quanto sarebbe stata dura a Brescia, ma ovunque devi soffrire perché tutti hanno bisogno di punti. Quando non riesci a vincere è importante non perdere, oggi volevamo aggredire da subito l'avversario, che però ha risposto colpo su colpo e fatto la partita. In base agli elementi a disposizione cerco di sistemare la squadra nel modo più congeniale, tutti cambiano tanto in corsa, la Serie B è un torneo molto interessante, con molte squadre ravvicinate in classifica e con allenatori validi che vogliono portare qualcosa e ai quali auguro il meglio per il loro futuro professionale".