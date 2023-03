MATCH REPORT 📋

05 mar 2023

+ -

Pareggio per 1-1 a Brescia, con i rossoblù che sbloccano a metà secondo tempo su rigore di Lapadula (fallo ai danni di Luvumbo) e pareggio al 77' firmato da Bisoli.

LE SCELTE

Senza Pavoletti, Rog e Lella, Ranieri opta per Lapadula con Mancosu a sostegno, sulle fasce Nandez e Luvumbo, in mezzo Kourfalidis e Makoumbou. Davanti a Radunovic difesa con Goldaniga, Dossena e Obert.

OCCASIONE LAPADULA, GRAN TIRO DI KOURFALIDIS

All'8' Lapadula di testa trova la risposta di Andrenacci. Dopo il giallo a Dossena al 14', Radunovic blocca la punizione di Galazzi. Al 25' Ayé si gira bene in area ma calcia fuori di poco. Al 27' la replica di Kourfalidis, che da fuori area calcia benissimo ma la sfera termina alto di poco. Al 39' la grande occasione: cross da destra, Lapadula tutto solo di testa manda alto. Al 40' Karacic pareggia il conto dei cartellini e si va al riposo sullo 0-0.

DENTRO MILLICO PER MANCOSU

La ripresa inizia con Millico per Mancosu nel 4-2-3-1 disegnato da Ranieri. Nel Brescia c'è Jallow per Karacic. Al 58' rischio per il tocco di mano di Dossena, che Fabbri (e il VAR) giudicano non da calcio di rigore. Poco prima un paio di parate senza timore da parte di Radunovic.

GOL LAPADULA, PARI DI BISOLI

Al 66' il rigore del vantaggio: Luvumbo steso in area, dal dischetto Lapadula col mancino non perdona. Ci prova Ayé al 75' su cross dalla destra, palla fuori non di molto sul primo palo con Radunovic proteso in tuffo. Al 77' pareggia Bisoli: verticalizzazione per Ayè, Goldaniga tocca, il centravanti "spizza" per Bisoli che in diagonale non sbaglia.

TRIPLO CAMBIO

Ranieri sceglie Di Pardo, Azzi e Barreca al posto di Kourfalidis, Zappa e Obert. Il forcing produce un bel tiro di Millico, parato a terra. Poi Nandez di testa, anticipato. Quindi un insidioso cross di Luvumbo col destro, che Andrenacci blocca in due tempi non senza patemi. Al 92' grande chance per Dossena: colpo di testa di fronte alla porta su cross di Millico, palla fuori in modo incredibile. Finisce così 1-1.