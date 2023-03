SALA STAMPA 🎙️

03 mar 2023

Claudio Ranieri ha incontrato i media nella sala stampa di Asseminello per presentare la sfida di Brescia, in programma domenica alle ore 15. “Prima di iniziare ci tenevo a fare gli auguri al “Maestro” Oscar Tabarez, oggi è il suo compleanno. Lo conobbi tanti anni fa, quando andammo proprio a Brescia, dove si trovava la Nazionale uruguaiana, per vedere il trio delle meraviglie Francescoli-Fonseca-Herrera. Una persona squisita”.

L’ATTEGGIAMENTO

“Su quali scelte fare all’inizio parlerò bene con i ragazzi, vedrò soprattutto il responso degli allenamenti e come sarà andato il recupero dopo le gare ravvicinate. Voglio vedere lo stesso attaccamento alla maglia, la determinazione mostrata nelle ultime partite. Ho parlato chiaro: non ci sono partite facili, siamo dentro il momento decisivo del campionato dove nessuno ti regala nulla. Servirà una squadra affamata, assatanata”.

PUNTARE IN ALTO

“Io non mi arrendo e guardo al massimo, poi se riusciremo a raggiungerlo saremo tutti contenti. Non voglio che la squadra molli, in carriera sono sempre stato ambizioso, occorre essere concentrati e convinti, alla fine si farà un bilancio”.

I SINGOLI

“Nandez sa essere spina nel fianco per gli avversari. È in crescita dopo essere rientrato, ha grande determinazione e capacità di trascinare, sicuramente un calciatore importante per me, per noi. Sarà difficile vedere dall’inizio Di Pardo e Deiola: il primo si è allenato poco con il gruppo, pur avendo lavorato molto bene in generale. Il secondo ha tempi di inserimento splendidi, ha una condizione ottima però i ritmi della gara sono particolari e deve crescere ancora all’interno delle dinamiche della partita”.

DIFFICOLTÀ OFFENSIVA

“Purtroppo Pavoletti non sarà disponibile. Quando ti mancano attaccanti importanti è normale pagare qualcosa in termini di conclusioni e realizzazione. Abbiamo creato opportunità, bisogna mantenere determinazione perché il gol arriverà, e con loro le vittorie che ci servono. Sicuramente abbiamo delle difficoltà nella concretizzazione, ma c’è grande solidità, corsa, quantità, compattezza di squadra. Lapadula, un esempio tra i tanti del gruppo, ha corso come un dannato e fatto registrare i dati migliori da quando sono arrivato a Cagliari. Questa è la strada giusta”.

TIRI IN PORTA

“Ci sono giocatori che hanno determinate caratteristiche, tra le quali quelle di calciare dai 20-25 metri. Altri non ce l’hanno e prima di tirare in porta ci pensano un attimo venendo quindi chiusi. Nel calcio se non tiri non fai gol, una massima banale ma è così, di sicuro quando tiri puoi anche trovare un pizzico di fortuna”.

UNA GARA ALLA VOLTA

“Sin da quando sono arrivato abbiamo affrontato gare difficili, importanti per il nostro cammino. Bisogna affrontare una partita alla volta, prima di iniziare la sfida non sai mai cosa troverai, di sicuro solo dopo il triplice fischio potrai eventualmente dire se sarà stata più o meno complicata. Ciò che conta è dare il 100%”.