Forza e possessi

02 mar 2023

È iniziata subito la preparazione al prossimo impegno di campionato, domenica il Cagliari sarà di scena a Brescia. Questo pomeriggio ad Asseminello i rossoblù hanno lavorato in due gruppi: i calciatori impiegati ieri in gara hanno svolto un lavoro di scarico in palestra e piscina. Per gli altri circuito di forza, possessi con porticine ed una partitella finale.

Ha lavorato parzialmente con la squadra Filippo Falco; personalizzato per Nicolas Viola e Nunzio Lella. A riposo Marko Rog per un fastidio al polpaccio sinistro.

Domani, venerdì 3, lo staff ha fissato un nuovo allenamento. Mister Ranieri incontrerà i media per presentare la gara: la conferenza stampa verrà trasmessa in diretta streaming alle 12.45 sul canale YouTube del Club.