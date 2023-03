POST GARA 🎙️

02 mar 2023

“È stata una gara difficile, contro una squadra forte abbiamo offerto ancora una volta una prova solida: non abbiamo subito gol, senza praticamente rischiare nulla”: Gabriele Zappa ha incontrato i media al dopo la gara dell’Unipol Domus contro il Genoa.

SULLA PARTITA

“Di fronte avevamo una delle squadre più forti del campionato. Abbiamo provato a vincere la partita, ci è mancato anche un pizzico di fortuna: sarebbe bastato un episodio a nostro favore per sbloccarla, quello su Zito non è stato rigore per pochi centimetri. Ma quando non riesci a vincere, devi portare a casa almeno un punto”.

IL RUOLO

“In questi ultimi anni ho ricoperto più ruoli sulla fascia, mi trovo bene sia da quinto di centrocampo che da laterale basso. Mister Ranieri chiede agli esterni di chiudere l’azione quando arriva il cross dalla parte opposta E mettere palloni in mezzo per i nostri attaccanti”.

DOMENICA IL BRESCIA

“Siamo in crescita, dobbiamo continuare a lavorare per migliorarci. Il nostro obiettivo è salire, ma ora non è il momento di fare calcoli, la classifica la guarderemo alla fine. Pensiamo partita dopo partita, ora testa al Brescia: domenica sarà un’altra gara tosta, andremo lì con la voglia di portare a casa la vittoria che ci manca in trasferta".