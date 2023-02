27 feb 2023

A due giorni da Cagliari-Genoa mister Ranieri ha presentato la sfida dalla sala stampa di Asseminello: "Sarà una gran bella partita, giocheremo con l'aiuto del nostro meraviglioso pubblico.

I RECUPERI

"Pian piano si rivedono alcuni giocatori: a Venezia ho fatto entrare Pavoletti a cinque minuti dal termine, non poteva darmi di più. Non ho mai avuto la rosa completamente a disposizione da quando sono arrivato, ora gli infortunati stanno tornando".

DUE PAREGGI IN TRASFERTA

"C'è amarezza perché volevamo vincere, ma ho visto una squadra determinata e con carattere. È mancato il risultato pieno, sono sicuro però che i punti arriveranno anche con partite sporche. A Venezia siamo stati bravi a mandarli sotto ritmo".

SULL'ATTACCO

"Avere Lapadula e Pavoletti a disposizione è fondamentale per noi, Gianluca è un attaccante umile che si dà sempre da fare per i compagni. Sono contento anche del recupero di Mancosu, ognuno lì davanti ha caratteristiche importanti. A Prelec ho detto che è stato importante essersi trovato nel posto giusto, ai tifosi chiedo di starci vicino e coccolare questi calciatori".

AVVERSARIO IMPORTANTE

"Il Genoa è la squadra più forte della Serie B, con tutto il rispetto del Frosinone che merita il primo posto. Hanno grande esperienza, giocatori di qualità che possono giocare anche bendati. Sappiamo di dover fare una grande partita, senza pressione ma dando il massimo a prescindere".

IL MODULO

"I ragazzi con me devono partecipare tutti ad entrambi le fasi: per me il primo attaccante è il portiere, sono abituato a cambiare modulo, quelli che contano sono i principi".