26 feb 2023

Subito in campo per preparare la sfida di mercoledì sera, quando all’Unipol Domus sarà Cagliari-Genoa: archiviato il pareggio di Venezia, i rossoblù si sono allenati questa mattina al Centro sportivo di Assemini.

Per i calciatori maggiormente impiegati ieri i partita lavori di scarico tra palestra e piscina; per gli altri la seduta è cominciata con degli esercizi di attivazione, a seguire circuito di forza esplosiva in campo, possessi palla con porticine ed una partita finale giocata su spazi ridotti.

Alessandro Di Pardo si è allenato regolarmente con la squadra; Alessandro Deiola, Nahitan Nandez, Filippo Falco e Leonardo Pavoletti hanno svolto parte della seduta con il gruppo; Nicolas Viola ha proseguito nel personalizzato. A riposo Nunzio Lella per un problema agli adduttori riportato in gara.

Domani, lunedì 27, è in programma un nuovo allenamento. Mister Ranieri incontrerà i media ad Asseminello per presentare la gara contro il Genoa: appuntamento alle 13.15 in diretta streaming sul canale YouTube del Club.