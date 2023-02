POST GARA 🎙

25 feb 2023

+ -

Marko Rog ha commentato lo 0-0 di Venezia. Di seguito le sue parole.

SQUADRA SOLIDA

"Ci dispiace non averla vinta, abbiamo giocato bene contro un buon Venezia, siamo diventati una squadra solida che concede poco. Dobbiamo far meglio in zona gol. Mister Ranieri ci ha dato tranquillità ed entusiasmo, dobbiamo continuare a seguirlo".

TESTA AL GENOA

"Mi è mancata continuità, sto bene ora e spero di poter dare sempre di più il mio contributo. Contro il Genoa abbiamo subito la possibilità di rifarci, dobbiamo fare punti".

PER I TIFOSI

"Anche oggi sono stati splendidi, ma del resto non ci fanno mai mancare il loro supporto, nemmeno nei momenti più difficili. Vogliamo regalare soddisfazioni, mercoledì sarà una partita bella da giocare, oggi dispiace non avere preso tre punti che avrebbero fatto felici tutti".