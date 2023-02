MATCH REPORT 📋

25 feb 2023

Finisce con un pari a reti inviolate la sfida del “Penzo”: i rossoblù, dopo il pareggio di Bari, portano così a casa un altro punto.

LE SCELTE

Senza lo squalificato Lapadula, con Pavoletti e Deiola tra i convocati ma al rientro dopo diverse settimane ai box, Ranieri opta per Mancosu davanti supportato da Luvumbo, Kourfalidis e Lella, in un assetto completato dai mediani Rog e Makoumbou. Difesa confermata davanti a Raduovic: Zappa, Goldaniga, Dossena, Obert.

EQUILIBRIO E POCHE EMOZIONI

Succede poco nella prima frazione, comandata dal Cagliari a livello di volume di gioco evidenziato dal possesso palla, ma senza vere occasioni da rete dalle parti dei portieri. Inizio di marca veneta con Ellertson che al 6' calcia in porta ma trova Radunovic pronto alla respinta su tiro centrale e non fortissimo. Al 9' Carboni incorna lontano dai pali su azione d'angolo, quindi al 14' Pohjanpalo al tiro ma Radunovic blocca sicuro. A questo punto sale di tono il Cagliari e si gioca praticamente a una porta sola, anche se gli spunti di Luvumbo e le invenzioni di Mancosu non trovano lo sbocco giusto. Al 19' Jajalo esce per infortunio (imitato da Lella al 45', prima di 2' di recupero: dentro Milanese e Barreca), il Cagliari macina gioco, Luvumbo fa ammonire Zampano all'ennesima sfuriata sulla destra, quindi al 40' Lella è fermato in extremis da Joronen dopo un bel movimento e tiro in allungo sotto misura.

DUE OCCASIONI NITIDE

Al 50' l'opportunità ce l'ha Kourfalidis: Luvumbo ruba palla a metà campo e scappa via, giallo per Ellertson che lo stende. Sulla punizione sfera per il greco che calcia forte ma fuori misura da buona posizione. La gara si mantiene intensa e in grande equilibrio, col Cagliari che mena le danze e punge senza però calciare davvero verso Joronen. Si arriva a metà ripresa sullo 0-0 e la girandola dei cambi che inizia (dentro Prelec per Mancosu al 68'). Enorme la chance per Prelec al 75': scappa via ancora Luvumbo, cross pennellato per il terzo tempo dello sloveno che incorna male e la palla finisce alta. Si entra negli ultimi dieci minuti sullo 0-0, e all'85' Luvumbo brucia Hristov guadagnando l'espulsione dell'avversario. Dopo decisione del VAR e lunga interruzione, la punizione che Rog calcia forte finisce non lontano dal palo sinistro di Joronen. Iniziano 5' di recupero, entra Pavoletti al posto di Luvumbo. Il Cagliari ci prova ma l’ultima azione è del Venezia, con Barreca che salva su Johnsen lanciato in contropiede.