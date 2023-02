21 feb 2023

+ -

Doppia seduta ad Asseminello, agli ordini di mister Ranieri la squadra ha continuato la preparazione alla gara di Venezia. Al mattino sessione dedicata alla forza in palestra, a seguire cambi di direzione in campo. Al pomeriggio, dopo delle esercitazioni tecniche, possessi e partite tre contro tre. Per chiudere una partita giocata a campo ridotto.

Hanno proseguito il personalizzato Alessandro Di Pardo, Alessandro Deiola, Filippo Falco, Nahitan Nandez, Leonardo Pavoletti e Nicolas Viola.

Domani, mercoledì 22, il gruppo si allenerà al pomeriggio, la seduta sarà aperta ai tifosi che hanno assistito alla gara del campionato Primavera tra Cagliari e Inter: basterà mostrare all’ingresso il proprio documento di identità, si accederà da via Sa Ruina, con possibilità di parcheggio nell’area adiacente al Centro sportivo.