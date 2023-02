La ripresa degli allenamenti

20 feb 2023

Archiviato il pareggio di Bari, questo pomeriggio la squadra ha iniziato a lavorare per preparare la nuova trasferta: sabato i rossoblù saranno impegnati a Venezia. Due i gruppi di lavoro oggi: i calciatori più impiegati nell’ultima gara hanno svolto una seduta defaticante; per gli altri attivazione, esercitazioni sul possesso palla, una partita in spazi ridotti e lavoro aerobico.

Paulo Azzi si è allenato regolarmente con il gruppo. Hanno proseguito il personalizzato Alessandro Di Pardo, Alessandro Deiola, Filippo Falco, Nahitan Nandez, Leonardo Pavoletti e Nicolas Viola.

Domani, martedì 21, è in programma una doppia seduta. Mercoledì i rossoblù si alleneranno al pomeriggio, la sessione sarà aperta ai tifosi che hanno assistito alla gara del campionato Primavera tra Cagliari e Inter: basterà mostrare all’ingresso il proprio documento di identità, si accederà da via Sa Ruina, con possibilità di parcheggio nell’area adiacente al Centro sportivo.