POST GARA 🎙️

18 feb 2023

Le parole di Edoardo Goldaniga dopo il pareggio di Bari dalla pancia del San Nicola. Il difensore analizza la prestazione odierna e il cammino rossoblù.

AMARO IN BOCCA

"Sicuramente c'è grande rammarico per come è finita. Avevamo fatto una partita di carattere e sofferenza, a tutto il gruppo faccio i complimenti perché siamo stati una squadra vera. Dispiace, potevamo vincere fuori casa dopo molto tempo e sarebbe stata una grande opportunità per il nostro cammino, però ci portiamo via ulteriore consapevolezza in quello che possiamo e sappiamo fare".

INGENUITÀ DA EVITARE

"Nel calcio succede di rimanere in inferiorità numerica. Sta a noi più esperti rimanere freddi ed evitare errori, però capita. Gianluca sa già da sé di avere commesso una leggerezza, voltiamo pagina e pensiamo a preparare la sfida di Venezia".

IL CAMMINO CONTINUA

"Stiamo lavorando compatti. L'ambiente ha grande fiducia in quello che la squadra deve portare avanti insieme al mister e allo staff. Dobbiamo combattere in ogni partita per recuperare i punti persi nella prima parte del cammino, la strada è lunga e bisogna rimanere aggrappati al gruppo playoff guardando con ambizione a fare il massimo".

SCELTE TATTICHE

"Il mister ha deciso di giocare con la difesa a quattro, per noi non era una novità avendola già utilizzata spesso in stagione. Possiamo fare diversi sistemi di gioco, l'importante è avere l'atteggiamento giusto e dare il massimo in ogni situazione. Il rigore? Un pizzico di ingenuità, poi Maiello è stato esperto nel buttarsi su quella palla alta guadagnandosi il fallo, nel calcio ci sta. In generale siamo stati bravi nell'arginare il miglior attacco del campionato, abbiamo lavorato di reparto e si è visto un Cagliari compatto ed efficace che ha concesso pochissimo".