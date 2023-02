MATCH REPORT 📋

18 feb 2023

Beffa per i rossoblù al San Nicola di Bari, dove finisce 1-1 con un gol di Lapadula al 2' e pareggio pugliese all'ultimo secondo di recupero su calcio di rigore di Antenucci.

SUBITO LAPADULA

Pronti, via e Mancosu pennella per Lapadula che incorna il vantaggio nel cuore dell'area di rigore. Al 2' i rossoblù sono avanti e l'inizio è tutto di marca sarda. Il Bari reagisce con Botta ed Esposito, ma i tiri sono tutti lontani dai pali di Radunovic. Ammonito Goldaniga al 31' per fallo su Esposito, quindi Lapadula al 33' per proteste, e sarà un giallo pesante nel computo della partita. Al 37' Zappa salva tutto in area su un tracciante da destra, ultima emozione dell'intervallo.

LAPADULA ESPULSO, PAREGGIA ANTENUCCI

Al 47' Makoumbou si mette in proprio, tiro fuori di poco e deviato. Ma al 55' il patatrac: duello aereo con l'italo-peruviano che viene nuovamente ammonito. Cagliari in dieci, dentro Prelec e Millico al posto di Mancosu e Luvumbo, 4-4-1 che poi con i successivi cambi (dentro Kourfalidis e Barreca) diventerà 3-5-1. Il Cagliari si difende con ordine, il Bari va vicino al gol al 60' con la "spizzata" aerea di Benali che sfiora il palo, e con Cheddira che al 64' manda alto un cross dalla destra. Col passare dei minuti i rossoblù si difendono bene e limitano il Bari, ma all'ultimo istante una palla vagante in area vede il contatto tra Makoumbou e Maiello: rigore, Antenucci batte Radunovic che aveva intuito la botta. Pareggio, e che rammarico, per una prestazione di cuore e compattezza che deve dare grande fiducia per il futuro, a cominciare da Venezia, sabato prossimo.