INTERVISTA 🎙

16 feb 2023

“Vengo da anni di Serie C, stagioni importanti, formative. Ho imparato che se non hai determinazione, cattiveria agonistica, voglia di arrivare, non puoi giocare. Devi lavorare duro e avere ancora più fame dell’avversario”. Il difensore rossoblù Alberto Dossena è stato ospite di “Il Cagliari in diretta”, trasmissione in onda su Radiolina e Videolina.

LA RICETTA DEL LAVORO

“Sono uno che ama lavorare, pretendo sempre tanto da me stesso. Quando stavo fuori, sapevo che il mio momento sarebbe arrivato. Non giocare non piace a nessuno, ma in quei momenti devi continuare a lavorare, pensare positivo. Pisacane mi ha sempre sostenuto, lo ringrazio. Lui e Muzzi mi hanno dato l’opportunità di partire dall’inizio, poi ho continuato con mister Ranieri. Sono contento dei risultati della squadra in questa prima parte del girone di ritorno e del mio contributo”.

MISTER RANIERI

“Trovare un allenatore come mister Ranieri all’inizio è stato emozionate. Pretende da noi la massima attenzione e concentrazione, ma ti fa vivere con tranquillità la settimana. La difesa a 3 ci ha dato più certezza e stabilità, difendere però non è solo una questione di reparto, ma di squadra”.

LA GARA DEL “SAN NICOLA”

“Troveremo un ambiente molto caldo, contro avremo una squadra forte, che non ci regalerà nulla. Sarà una gara davvero difficile e dovremo farci trovare pronti. Sinora in trasferta i risultati non sono stati all’altezza delle aspettative, serve dare evidentemente qualcosa in più. Dobbiamo dare continuità alle prestazioni in casa, non mollare mai come è stato contro il Benevento, anche in inferiorità numerica, senza paura. Vogliamo i tre punti, dobbiamo crederci, ce lo meritiamo. Un mio gol? Ci sono già andato vicino, chissà”.

UNITI VERSO L’OBIETTIVO

“Arrivare in Serie A è un sogno che coltivo da sempre, ci voglio andare con il Cagliari. È l’obiettivo di tutti noi: daremo il massimo in ogni gara e vedremo dove saremo arrivati a maggio. La nostra forza è il gruppo, siamo molto affiatati, ci aiutiamo l’un l’altro. I compagni mi hanno accolto bene sin dall’inizio, mi trovo bene con tutti”.

POPOLO ROSSOBLÙ

“I nostri tifosi ci sostengono sempre, sono la nostra arma in più, in partita li sentiamo al nostro fianco. Li ringrazio, li aspettiamo anche a Bari: abbiamo bisogno del loro calore, mi piace, mi fa sentire vivo. Qui a Cagliari ho trovato persone subito disponibili e gentili. C’è un clima stupendo, il mare, che adoro. C’è proprio tutto”.