SALA STAMPA 🎙

16 feb 2023

Mister Claudio Ranieri ha presentato in conferenza stampa Bari-Cagliari, la prima delle tue trasferte consecutive che affronteranno i rossoblù nel cammino della Serie BKT. Di seguito le sue parole.

MASSIMA CONCENTRAZIONE

"Il Bari è una delle principali forze del campionato e noi come Cagliari l'abbiamo visto all'andata. Per avere la meglio servirà essere super concentrati e attenti, sono la squadra con più gol all'attivo, molto forti nelle transizioni offensive. Ci siamo preparati bene, poi - come dico sempre - che vinca il migliore".

SUI SINGOLI

"Mancosu è a disposizione, anche se non ancora pieno regime, ed è un giocatore importantissimo per noi. Lo stiamo gestendo, per evitare problemi ulteriori nel suo percorso verso la migliore condizione. Rog sta sempre meglio, al più presto sarà al top e per sabato è una soluzione sia dall'inizio che a gara in corso. Prelec si sta ambientando, ho grande fiducia in lui, sta lavorando forte e rappresenta un'opzione da sfruttare. Ora è giusto che sia Lapadula a prendersi la squadra sulle spalle, in attesa degli altri ragazzi di maggiore caratura che abbiamo in rosa. Altare? Mi ha dato tanto, dovremo essere bravi a non fare pesare la sua assenza, ma sono convinto che chi verrà scelto risponderà presente".

DIVERSE INSIDIE

"Cheddira non è l'unico giocatore pericoloso a disposizione dei pugliesi, hanno varie armi possono far male in molti modi, come per esempio i tiri dalla distanza. Rimanendo compatti e stretti potremo arginare le loro bocche di fuoco e fare la gara giusta, servirà l'applicazione collettiva e l'atteggiamento visto in tutte le gare da quando sono qui".

IL RECUPERO DEGLI INFORTUNATI

“Non so ancora esattamente quanto tempo ci vorrà per Nandez e Pavoletti. Cominciano a correre anche sul campo, stanno facendo lavori specifici, una volta in gruppo avranno bisogno di un paio di settimana per essere convocabili".

TIFOSI SUPER

“I tifosi sono meravigliosi. Mi fa sempre piacere renderli felici perché so quanto è importante per loro il risultato del Cagliari durante la settimana, nel lavoro e nella vita di tutti i giorni. Noi ci proviamo sempre, loro sanno che i ragazzi non mollano mai e hanno una grande voglia di far bene".

BRAVO JANKTO

"Kuba è un ragazzo d’oro, una presenza importante nel mondo del calcio. Un grande giocatore e anche un artista, che ama dipingere. Sono contento che si sia sentito libero di dare questo messaggio, importante per lui e per tutto il nostro mondo, dove siamo tutti uguali e dobbiamo rappresentare una grande famiglia".