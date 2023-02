Possessi e partita

15 feb 2023

Nuova tappa di avvicinamento al match di Bari, i rossoblù si sono allenati questo pomeriggio ad Asseminello. La seduta odierna è iniziata con delle esercitazioni atletiche; a seguire lavoro sul possesso palla ed una partita giocata su spazi ridotti.

Regolarmente in gruppo Christos Kourfalidis. Hanno proseguito il personalizzato Alessandro Di Pardo, Alessandro Deiola, Filippo Falco, Nahitan Nandez, Leonardo Pavoletti e Nicolas Viola.

Per domani, giovedì 16, è fissato un nuovo allenamento. Al termine mister Ranieri incontrerà i media per presentare la gara del “San Nicola”: appuntamento alle ore 12.30, la conferenza verrà trasmessa in diretta sul canale YouTube del Club.