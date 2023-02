POST GARA 🎙️

11 feb 2023

Adam Obert tra i protagonisti della gara contro il Benevento: il difensore rossoblù, al rientro da titolare, ha assicurato una prestazione solida, dando così il suo contributo alla vittoria finale. Queste le parole al termine del match:

VITTORIA DA SQUADRA

“È stata una battaglia tosta, lo sapevamo. Loro sono una squadra che ha raccolto tanto fuori casa, noi fronteggiavamo molte assenze. In più ci siamo trovati nel momento decisivo della partita in inferiorità numerica: a quel punto ci siamo compattati ancora di più, abbiamo trovato il gol, lo abbiamo difeso. Ognuno di noi ha dato tutto: è una vittoria meritata”.

TRE PUNTI PER I TIFOSI

“Sono tre punti molto importanti: venivamo da una sconfitta discussa, volevamo vincere per i nostri tifosi, che ci sostengono sempre, per noi. Ho recuperato da un problema al polpaccio, c’è voluto tempo. Oggi mi sentivo decisamente meglio, ho dato tutto quello che potevo. Sono contento della prestazione mia e della squadra. Giocare a 3 dietro? È un modulo che conoscevo e mi piace. L’intesa con Azzi è stata buona da subito”.

LINEA VERDE

“Dal momento che ci sono tante assenze, noi giovani dobbiamo farci trovare pronti. Il mister ci sta dando fiducia, dobbiamo pensare a ripagarla con il lavoro. Prelec? Ci ho giocato nella Primavera della Sampdoria, prima di venire qui ci siamo sentiti, gli ho parlato di Cagliari, dell’ambiente”.

MIGLIORARE FUORI CASA

“Il Bari è una squadra difficile, soprattutto in casa. Ci lavoreremo in settimana, dobbiamo migliorare assolutamente il nostro rendimento in trasferta”.