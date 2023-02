MATCH REPORT 📋

11 feb 2023

+ -

Vittoria incredibile del Cagliari contro il Benevento. I rossoblù vincono con Lapadula al 76' quando si era rimasti in dieci uomini per il doppio giallo ad Altare. Finisce con tre punti pesanti per la classifica e per il morale.

LE SCELTE

Torna Mancosu dal 1', a sostenere Prelec (prima da titolare in rossoblù) e Lapadula. In mezzo al campo Kourfalidis (dovrà alzare bandiera bianca al 20' per una botta al fianco) e Makoumbou con Azzi e Zappa ai lati. Davanti a Radunovic ci sono Altare, Dossena e Obert.

MONOLOGO CAGLIARI

Al 4' Dossena sfiora soltanto la bomba di Mancosu su punizione dal vertice sinistro dell'area. Al 9' è Azzi ad accentrarsi e calciare col destro, si immola e salva tutto. Il Cagliari comanda e presidia la metà campo sannita, dopo un dribbling di Obert (conclusione debole e smorzata), la grande chance arriva al 28' per Prelec: imbucata splendida di Mancosu da metà campo, lo sloveno va in solitaria verso la porta ma si fa ipnotizzare da Paleari. Al 33' è Mancosu a calciare fuori di poco, quindi Lella al 42' trova pronto il portiere. Si chiude con l'incornata di Lapadula, al 46', ma sul cross di Mancosu da destra l'italo-peruviano non trova tempo e misura per colpire al meglio.

DENTRO LUVUMBO, ROSSO AD ALTARE

Mancosu, positivo nel primo tempo ma stanco, lascia il posto a Luvumbo che si sistema sulla trequarti. Il Benevento si fa più coraggioso e punge con Foulon (tiro fuori). Al 50' giallo per Altare (diffidato, salterà Bari), nel primo tempo era stato Foulon a finire nella lista dei "cattivi" di Sozza. Succede poco, all'ora di gioco il Cagliari si accende e colleziona alcune mischie dove però non si va oltre il potenziale di un tiro pericoloso. Al 69' transizione rossoblù, Lapadula calcia bene dai venti metri ma Paleari blocca a terra. La situazione si fa complicata al 73' quando Altare stende Acampora, in slalom, e subisce il secondo giallo della sua partita.

LAPADULA A SEGNO

Quando tutto si fa buio ci pensa Lapadula. Si mette in proprio, dribbling e corner guadagnato. Dalla bandierina Millico pennella, Lapadula di testa non perdona e fa 1-0 al 76'. Stellone sceglie Letizia e Koutsoupias per Veseli e Karic. Mischia furibonda in area rossoblù, Makoumbou salva in corner, senza esito. Si entra così nei 10' finali: bagarre vera, il Benevento spinge e trova spazi con la superiorità numerica, il Cagliari prova ad alleggerire (dentro Goldaniga per Obert), si trema fino all'ultimo dei 4' di recupero. Il risultato non cambia.