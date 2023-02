10 feb 2023

Sono ventidue i calciatori convocati da mister Claudio Ranieri per il match di sabato all’Unipol Domus contro il Benevento. Non sarà della gara Filippo Falco, bloccato da un fastidio ai flessori della coscia sinistra; in lista il centrocampista della Primavera Michele Carboni, maglia numero 32, alla sua prima convocazione in prima squadra, e l’attaccante Adam Griger.