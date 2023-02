SALA STAMPA 🎙

09 feb 2023

Antivigilia di Cagliari-Benevento, mister Claudio Ranieri ha risposto alle domande dei media nella consueta conferenza stampa pre partita.

ASSENZE PESANTI

"L'assenza di Pavoletti ci sta pesando molto in termini di attacco alla porta avversaria, non è una questione di atteggiamento della squadra ma di caratteristiche dei singoli. Prelec si è messo a disposizione appena arrivato e mi ha dato un'alternativa in più che possiamo valutare. La squadra può giocare con la difesa a tre o a quattro, non vedo grandi stravolgimenti, bisogna essere bravi a interpretare le partite e gli avversari, perché anch'essi propongono differenti sistemi di gioco".

L'AVVERSARIO

"Affrontiamo una squadra che è il nostro opposto: ha fatto più punti in trasferta che in casa, e lontano dal "Vigorito" ha perso solo tre gare. Arrivano con un nuovo allenatore, è una squadra che sa giocare a calcio e dobbiamo stare attenti, partita difficile".

GLI OBIETTIVI

"Io punto sempre al massimo, poi conosco bene le difficoltà del campionato e la nostra situazione di classifica attuale, ma se punti in alto puoi o arrivarci o comunque andarci vicino. Siamo ambiziosi e proveremo ad arrivare nelle prime due posizioni, se non ci riusciremo vorrà dire che si passerà dai playoff e ce li giocheremo con le nostre qualità e chance. Ai ragazzi ho fatto i complimenti per aver provato fino all'ultimo a rimettere in piedi la gara di Modena in condizioni non certo semplici".

IL PRIMO MESE ROSSOBLÙ

"Quando sono arrivato ho trovato una squadra ben allenata ma emotivamente giù di morale. In queste prime quattro settimane ho cercato di aiutarla a sentirsi forte, anche con il supporto del pubblico. Sabato ci aspetta una nuova battaglia, chiedo ai tifosi di starci vicini come solo loro sanno fare e come hanno sempre fatto".

SUI SINGOLI

"Michele Carboni della Primavera verrà con noi in ritiro (prima assoluta per il centrocampista classe 2004), è un ragazzo su cui conto molto per il futuro. Mancosu è un giocatore fondamentale, ma dobbiamo dosarlo perché arriva da un infortunio complesso e non possiamo permetterci ricadute. Obert si sta allenando benissimo e arriverà anche il suo momento. In questa squadra tutti sanno che l'atteggiamento deve essere sempre quello di pensare al gruppo e mai a sé stessi. Leader? Ce ne sono tanti, sono parecchi i ragazzi che mi stanno dando buone sensazioni dal punto di vista emotivo".