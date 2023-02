Forza, tecnica e tattica

07 feb 2023

+ -

Continua ad Asseminello la preparazione al prossimo impegno di campionato: sabato il Cagliari ospiterà all’Unipol Domus il Benevento, match della 24ª giornata.

Oggi la squadra ha svolto una doppia seduta di lavoro: al mattino il programma di allenamento ha previsto esercizi in palestra dedicati allo sviluppo della forza; poi il gruppo si è trasferito in campo per una sessione di tattica. Nel pomeriggio esercitazioni su possesso palla e partitelle ad alta intensità su spazi ridotti. A seguire cross e conclusioni in porta ed una partita giocata su metà campo.

Hanno proseguito nel personalizzato Alessandro Di Pardo, Leonardo Pavoletti e Nicolas Viola.

Domani, 8 febbraio, i rossoblù si alleneranno al mattino, la seduta sarà aperta ai tifosi che hanno assistito alla gara del campionato Primavera tra Cagliari e Frosinone: basterà mostrare all’ingresso il proprio documento di identità, si accederà da via Sa Ruina, con possibilità di parcheggio nell’area adiacente al Centro sportivo.