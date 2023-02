Ripresa ad Asseminello

06 feb 2023

+ -

Ripresa degli allenamenti al Centro sportivo di Assemini, è iniziata la settimana di Cagliari-Benevento, gara della 24ª giornata del campionato di Serie B in programma sabato 11 alle ore 14.

Questo pomeriggio i rossoblù hanno iniziato la seduta svolgendo dei lavori di attivazione, spazio poi ad esercitazioni sul possesso palla e ad una partita a campo ridotto. In chiusura sessione di lavori atletici.

Ha ripreso ad allenarsi con il gruppo Edoardo Goldaniga; lavori personalizzati per Alessandro Di Pardo, Leonardo Pavoletti e Nicolas Viola. Terapie per Nahitan Nandez.

Domani, martedì 7, lo staff ha fissato una doppia seduta. Mercoledì la squadra, sempre ad Asseminello, scenderà in campo al mattino per una seduta aperta ai tifosi che hanno assistito alla gara del campionato Primavera tra Cagliari e Frosinone: basterà mostrare all’ingresso il proprio documento di identità, si accederà da via Sa Ruina, con possibilità di parcheggio nell’area adiacente al Centro sportivo.