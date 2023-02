SALA STAMPA 🎙

03 feb 2023

Mister Claudio Ranieri ha parlato con i media al termine della gara contro il Modena:

ORGOGLIOSO DELLA SQUADRA

“Credo che l'arbitro abbia sbagliato sull'episodio di Rog, stavamo andando via in contropiede, semmai il fallo lo abbiamo subito. Così come il direttore di gara ha commesso degli errori all'inizio su alcuni falli, per fortuna nessuno si è fatto male: sbagliando quello è poi andato in confusione. È giovane, una serata no ci può stare. Io comunque devo giudicare i miei ragazzi e sono orgoglioso di loro, come ho detto ora nello spogliatoio: in difficoltà, in inferiorità numerica, contro una squadra ben organizzata, hanno dato tutto, fatto tutto quello che dovevano fare. E per me questo è importante”.

EPISODI CONTRO

"La partita, soprattutto all'inizio, è stata molto intensa, con molti scontri, entrambe le squadre pensavano di sorprendere l'avversario. Il calcio di rigore ha cambiato l'inerzia della gara, l'espulsione ha poi completamente cambiato la partita. Devo continuare a lavorare su tutto, ho iniziato a lavorare qui da un mese, deve migliorare tutte le componenti che ho a disposizione: cercheremo di fare del nostro meglio, oggi è andata male. È un campionato difficile, con compagini che quando affrontano squadre che sono scese dalla A la vivono come la partita dell'anno”.