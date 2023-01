Le operazioni di mercato

31 gen 2023

+ -

Di seguito un riepilogo di tutti i movimenti di mercato realizzati, in entrata e in uscita, in occasione della sessione di mercato invernale.

OPERAZIONI IN ENTRATA

Paulo Daniel Dentello AZZI – Acquisizione a titolo definitivo dal Modena

Nik PRELEC – Acquisizione a titolo definitivo dal WSG Tirol

Christian TRAVAGLINI - Acquisizione a titolo definitivo dall'Olbia *

Antoni FRANKE - Acquisizione a titolo definitivo dal Ruch Chorzow **

Ivan SULEV - Acquisizione a titolo definitivo dal Lokomotiv Plovdiv **



OPERAZIONI IN USCITA

Franco CARBONI – Risoluzione anticipata del prestito con l'Inter

Gaston PEREIRO – Cessione temporanea al Nacional

Steve YANKEN - Cessione temporanea alla Correggese **

* In rossoblù dall'1 luglio 2023

** In forza alla Primavera