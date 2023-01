Prelec è del Cagliari

31 gen 2023

Il Cagliari è lieto di annunciare di aver acquisito dal WSG Tirol il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nik Prelec: l’attaccante sloveno si trasferisce a titolo definitivo e ha firmato un contratto sino al 2026, con opzione di prolungamento a favore del Club per un’ulteriore stagione

Nato a Maribor, classe 2001, cresce calcisticamente nell’Aluminij, compagine del suo Paese, per approdare a soli 16 anni in Italia. Nel Settore giovanile della Sampdoria diventa subito punto di forza dell’Under 17 e poi della Primavera, con cui nella stagione 2020-21 colleziona 11 reti in 24 gare, tra i trascinatori del gruppo che sfiora la finale Scudetto, entrano così nell’orbita della prima squadra allenata da Claudio Ranieri.

Nel gennaio 2022 si traferisce tra le fila dell’Olimpia Lubiana; lo scorso giugno passa nel WSG Tirol, nella massima divisione del campionato austriaco, dove in questa prima parte di stagione ha realizzato 6 gol in 15 partite.

Con le nazionali giovanili slovene ha fatto tutta la trafila sino ad arrivare in Under 21 per un totale di 28 reti in 67 gare.

Alto 187 centimetri, Prelec è una punta centrale che abbina forza fisica a qualità tecniche: bravo nel gioco aereo e nella protezione della palla, sinistro potente e preciso, è un attaccante moderno a suo agio non solo in area di rigore ma anche capace di attaccare la profondità e di svariare su tutto il fronte offensivo, così da non dare riferimenti agli avversari ed aprire spazi ai compagni.

Giovane di prospettiva, con margini di miglioramento, arriva per rinforzare l’attacco rossoblù: benvenuto in Sardegna, Nik.