30 gen 2023

È proseguita con una doppia seduta di allenamento la preparazione del Cagliari alla trasferta di Modena. Questa mattina i rossoblù sono stati impegnati prima in palestra con dei lavori di forza; a seguire il gruppo si è trasferito in campo per svolgere un lavoro tattico a reparti. Nel pomeriggio esercitazioni dedicate al possesso palla e serie di partite su campo ridotto.

Lavori personalizzati per Alessandro Di Pardo, Leonardo Pavoletti e Edoardo Goldaniga.

Domani, martedì 31, è in programma un nuovo allenamento.