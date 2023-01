POST GARA 🎙

27 gen 2023

“È stata una partita molto intensa: siamo stati determinati, aggressivi, bravi a crederci sempre nonostante gli episodi non abbiano giocato a nostro favore. E alla fine è arrivata una vittoria molto importante”. Giorgio Altare, protagonista oggi alla Unipol Domus, ha parlato con i media al termine della gara contro la Spal.

MAI ARRENDERSI

“Contro il Pisa un mio errore c’era costato caro, purtroppo fa parte del calcio. Non mi sono abbattuto, ho reagito subito lavorando ancora di più e oggi è arrivato anche il gol. Il mio ruolo ovviamente è difendere, ma quando posso cerco di dare una mano anche davanti: durante la settimana lavoriamo molto sui calci piazzati a favore. Sono felice per la rete, è stato davvero emozionate, peccato per quella annullata: ma l’importante è che siano arrivati i tre punti”.

TESTA AL MODENA

“Mister Ranieri ha portato tanto entusiasmo, ci chiede di applicare pochi concetti ma di farlo al massimo, a partire dall’allenamento per arrivare quindi al giorno della gara. Dobbiamo continuare così, partita dopo partita, un mattoncino alla volta, e puntare più in alto possibile. Poi si vedrà. Da domani penseremo al Modena”.