POST GARA 🎙

27 gen 2023

L'ha decisa lui, col solito guizzo da rapinatore d'area di rigore. Gianluca Lapadula parla così a caldo nella bolgia dell'Unipol Domus che festeggia per il 2-1 alla Spal.

GRANDE GIOIA

“Questa vittoria è importantissima, siamo felicissimi. Ho vissuto giorni non al meglio dal punto di vista fisico ma volevo esserci. Ringrazio lo staff medico, il mister e tutto il gruppo. Dobbiamo continuare così".

LA SPINTA DEI TIFOSI

“Abbiamo una spinta importante, decisiva dai nostri tifosi. Loro sono l’uomo in più e dobbiamo sfruttare questo contributo encomiabile. I risultati stanno arrivando, il gruppo è sempre rimasto unito, bisogna lavorare ancora molto per crescere e continuare una corsa non semplice ma che tutti vogliamo vivere una tappa alla volta".