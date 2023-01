MATCH REPORT 📋

27 gen 2023

Vittoria rossoblù, 2-1 alla Spal e quarto risultato utile di fila, terza vittoria in quattro gare. La corsa continua: sblocca Altare in avvio, pari di Celia in chiusura di primo tempo, nella ripresa dominata dal Cagliari la decide Lapadula.

LE SCELTE

Nandez fa l'esterno a tutta fascia nel 3-5-2 confermato per la terza sfida di fila. In porta c'è Radunovic, difesa con Dossena, Altare e Capradossi. In mediana l'uruguaiano con Lella, Makoumbou e Kourfalidis insieme ad Azzi. Davanti Luvumbo e Lapadula.

CELIA RISPONDE AD ALTARE

I rossoblù la sbloccano al 15' con Altare che incorna la punizione da destra di Kourfalidis. Il Cagliari fa la partita ma non sfonda, la Spal dopo circa 30' di apnea inizia a prendere coraggio e si fa vedere dalle parti di Radunovic. E al 42' pareggio: bravissimo Prati a trovare sulla sinistra Celia, che irrompe alle spalle della difesa sarda e fa 1-1.

SOLO CAGLIARI

La ripresa è tutta rossoblù. Ranieri sceglie Zappa per Lella e riporta Nandez in mezzo. Azzi al 50' ci prova ma non trova la porta. La gara è intensa, il Cagliari piazza le tende nella metà campo ferrarese, al 69' Altare trova in mischia la rete ma il VAR annulla dopo lungo check che ravvisa il fallo in attacco di Lapadula. Poco prima, al 64' stesso epilogo perché sul corner la palla di Kourfalidis era uscita durante la traiettoria. Il Cagliari spinge ancora e al 76' Lapadula fa centro: Azzi da sinistra trova l'italo-peruviano che vince il duello con Varnier e di rimpallo fa 2-1 nel tripudio dell'Unipol Domus. Reazione Spal al 79' La Mantia ma Radunovic para facile. Dentro anche Rog e Obert per Kourfalidis e Azzi. Finale concitato e di apprensione, ma l'Unipol Domus può esplodere.